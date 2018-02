Ligue des Champions-1er tour aller : Résultat nul décevant pour l'Espérance de Tunis malgré un arbitrage très faible

corrompus

Rédigé par TS le samedi 10 février 2018

deux buts valables qui sont annulés et un pénalty flagrant non sifflé, un arbitre corrompu qui a été bien payé pour accrocher l'EST.

l'EST joue la league des champions et les zantourettes préparent le repas à la maison: les Hommes vs les femmes, c'est comme ça depuis 1919.

en confrontations directes: 51 défaites au derby et 6 finales de coupes perdues contre l'EST. prenez vos mouchoirs et chialez bande d'impuissants.

EST VOTRE PIRE CAUCHEMAR A LA VIE ET A LA MORT.